Als gebürtiger und wohnhafter Hütteldorfer, schrieb der bekannte ORF Radio Wien Moderator Peter Tichatschek sein erstes Krimiabenteuer der Liebling TV- und Radio-Ratte Rolf Rüdiger.

WIEN/PENZING. ORF Radio Wien Moderator Peter Tichatschek ist unter die Autoren gegangen. "Im Studio treffe ich ja sehr oft auf Rolf Rüdiger, der gemeinsam mit Robert Steiner in den Radioshows "WOW" und "die 2 um 2", Fans aller Alterklassen begeistert. Ich habe mich schon oft gefragt, was Rolf Rüdiger macht, wenn er nach seiner Sendung nach Hause wuselt. Also habe ich mich an seine Fersen geheftet und alles aufgeschrieben", lächelt Tichatschek beim Interview mit der BezirksZeitung.

Peter Tichatscheks Rattenkrimi (200 Seiten) ist auch ein Hörbuch: Mit QR – Codes zum Scannen und den Originalstimmern von Rolf Rüdiger und Peter Tichatschek.

Foto: Tichatschek

hochgeladen von Patricia Hillinger

"Ein super Osterhasen-Ratten-Geschenk"

"Rolf Rüdiger, das Cremeschnittengeheimnis" nennt sich sein Buch, das ab sofort überall erhältlich ist. Die QR Codes zu jedem Kapitel, machen das Buch auch zu einem Hörerlebnis. Übrigens: RoRü hat auch die Zeichnungen im Buch selbst angefertigt. "In Zeiten in denen Bomben in Europa fallen, die Pandemie Kinder und Familien immer noch vor große, auch psychische, Herausforderungen stellt, bringt ein wenig Kopfkino und Lesevergnügen hoffentlich die wohlverdiente Ablenkung und gedankliche Abwechslung", so Tichatschek abschließend.

Die Zeichnungen im Buch hat RoRü selbst angefertigt.

Foto: Tichatschek

hochgeladen von Patricia Hillinger

Zum Autor

Peter Tichatschek ist Journalist und Moderator. Im ORF moderiert Tichatschek auf „Radio Wien“ und war auf ORF 2 viele Jahre als Moderator des Vorabend-Magazins „Willkommen Österreich“ und als Gastgeber der TV-Kochshow „Frisch gekocht“ zu sehen. Wenn Peter Tichatschek nicht gerade moderiert, schreibt oder am Golfplatz ist, dann schnabuliert er mit Rolf Rüdiger wahrscheinlich gerade eine Cremeschnitte!

Mehr Infos unter www.tichatschek.com

Das könnte dich auch interessieren:



Der neue Penzinger Matznermarkt ist offiziell eröffnet