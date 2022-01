Schaumiger Cappuccino oder doch lieber einen kräftigen Espresso? Wie der perfekte Kaffee zubereitet wird, kann erlernt werden.



WIEN/WÄHRING. Die Kaffeeexperten von "Espressorado" in der Währinger Straße 138 helfen Hobby-Baristas dabei, ihre Fertigkeiten zu perfektionieren.

Die Ausbildungsschwerpunkte des Home-Barista-Kurses liegen auf der Vermittlung von Grundwissen rund um die Kaffeebohne – über die Herkunft, die verschiedenen Sorten und die Unterschiede bei der Röstung –, einer Einführung in die Handhabung von Espressomaschinen und Kaffeemühlen und einem ausführlichen Praxisteil.

Im Praxisteil wird vermittelt, wie der perfekte Espresso auf Basis der 5-M-Regel gekocht, wie luftiger Milchschaum zubereitet wird und wie die Geräte richtig gewartet werden.

Gemeinsam lernen

Die Kurse werden jeden Monat abgehalten (nächster Termin: 22. Jänner) oder können individuell gebucht werden. Im Preis inbegriffen sind die Nutzung des Equipments sowie die benötigten Zutaten. Eigene Maschinen können selbstverständlich gerne mitgebracht werden. Die Teilnahme am Home-Barista-Kurs kostet 140 Euro pro Person und dauert drei bis vier Stunden. Beginn ist jeweils um 14 Uhr. Buchbar ist der Kurs auf www.espressorado.at oder per E-Mail an office@espressorado.at

