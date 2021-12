Das ORF-Friedenslicht brennt auch heuer in Wien. Noch bis 16 Uhr kann man sie an diesen Standorten abholen.

WIEN/LANDSTRASSE/WIEDEN. Seit 35 Jahren wird das ORF-Friedenslicht in der Geburtsgrotte Jesu entzündet, nach Österreich gebracht und an andere Menschen zum Weihnachtsfest weitergegeben. So auch heute am Freitag, 24. Dezember.

Noch bis 16 Uhr kann man sich das Friedenslicht aus Betlehem beim Wiener Roten Kreuz in der Nottendorfergasse 21 abholen. Das Österreichische Rote Kreuz verteilt das Licht bis 13.30 Uhr in der Wiedner Hauptstraße 32.

Das Licht wird direkt in Betlehem entzündet und dann nach Österreich gebracht.

Foto: ÖRK/LV Vorarlberg

Fest der Nächstenliebe

Die Abholung des Lichts ist kostenlos. Man muss nur seine eigene Laterne mitnehmen.

„Gerade in diesem turbulenten Jahr, wünsche ich allen Menschen in Österreich, dass der Weihnachtsfrieden auch bei Ihnen einkehrt. Weihnachten ist ein Fest der Nächstenliebe, und es gibt kein schöneres Zeichen der Solidarität, als sich ehrenamtlich zu engagieren. Mein besonderer Dank geht daher an alle Freiwillige, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die auch am Heiligabend für Menschen in Not im Einsatz sind“, sagt Rotkreuz-Präsident Gerald Schöpfer.

