Mehrfläche, Freifläche, Grünfläche – trotz steigender Immobilienpreise seit der Pandemie, wachsen die Ansprüche an das Wohnen sowie den Wohnraum. Das Immobilienportal FindMyHome.at hat rund neun Millionen Aufrufe ausgewertet und die beliebtesten Bezirke 2021 ausfindig gemacht: Hernals (Miete) und Landstraße (Eigentum) sind die Nummer 1!

WIEN. Das Wert- und Preiswachstum am Wiener Immobilienmarkt steigt seit 2014 an - geschuldet ist dies den Negativzinsen, den verlockenden Immobilienfinanzierungen sowie den verstärkten Kapitalanlagen in stabile Märkte.

Wie wohnst du in Wien?

Die Corona-Pandemie verstärkte diesen Trend. Wurden im Jahr 2014 im Durchschnitt 32 Prozent des Haushaltseinkommens fürs Wohnen ausgegeben, liegt der Schnitt 2021 laut der aktuellen Userumfrage auf FindMyHome.at bei 46 Prozent.

Hernals bei Miete auf Platz 1

Der 17. Wiener Gemeindebezirk ist bekannt für seine demografische Vielfältigkeit: Hernals ist geprägt von kommunalen Wohnhausanlagen, Cottage-Gegenden, alten Ortskernen und Villen-Vierteln. "Darüber hinaus punktet Hernals vor allem mit seiner grünen Seite und der guten Infrastruktur", erklärt Bernd Gabel-Hlawa, Geschäftsführer von FindMyHome.at. Auf die Größe der Immobilie kommt es dabei nicht an – denn im Vergleich zu anderen Bezirken wird in Hernals auf eine hohe Quadratmeteranzahl nicht viel wert gelegt. Dafür sorgt das attraktive Umfeld mit der Nähe zum Wienerwald und den unzähligen Freizeit- sowie Kulinarikangeboten.

2. Platz: Aufstieg für die Leopoldstadt

Während die Leopoldstadt Mitte des Jahres noch den dritten Platz im Mietensegment belegte, konnte sie zum Jahresende hin vorlegen und sich den zweiten Platz sichern. Ebenso wie Hernals ist der zweite Bezirk beliebt für seine ausgedehnten Grünflächen, zahlreichen Restaurants, Cafés, Märkte und natürlich Wiens prägendem Prater. Am begehrtesten waren hier Wohneinheiten um die 70 Quadratmeter – vom Augarten bis zum Hannover- und Karmelitermarkt sowie das Stuwerviertel. Insbesondere junge Leute, die die hippe kulinarische und künstlerische Szene, die Marktstände, das multikulturelle Flair und die trendigen Strandbars lieben, wählten hier ihr Zuhause.

60 Quadratmeter in der Josefstadt

Mit der hohen Lebensqualität und dem ganz besonderen Flair wird der Achte immer vielfältiger und damit auch fürs Wohnen attraktiver. Suchende – allen Altersklassen – legen hier vor allem viel Wert auf eine hochwertige Ausstattung. "Dabei darf der Wohnraum auch etwas kleiner ausfallen. Es werden kleinere Einheiten mit rund 60 Quadratmetern geschätzt", erläutert Gabel-Hlawa. Neben vielen kleinen Geschäften, modernen Lokalen, Kaffeehäusern und einem vielversprechenden Kulturangebot bietet der achte Bezirk eine ausgezeichnete Infrastruktur sowie die Nähe zur Innenstadt, zum Museumsquartier als auch zu den Unis.

Das Wiener Bezirks-Ranking

Erhebungszeitraum: Jänner - November 2021, rund neun Millionen Immobilien-Aufrufe.

Erhebungszeitraum: Jänner - November 2021, rund neun Millionen Immobilien-Aufrufe. Foto: FindMyHome.at

Eigentum: Landstraße ganz vorne

Der große Gewinner im Bereich Eigentum heißt 2021 Landstraße. Der dritte Bezirk konnte im heurigen Jahr die meisten Aufrufe verzeichnen. "Im Schnitt wurden Wohneinheiten mit rund 100 Quadratmetern Wohnfläche und zusätzlicher Freifläche gesucht. Zu den Interessierten zählen dabei Geschäftsleute, Expats und Anleger. Hierfür sind die gute öffentliche Anbindung zum Flughafen, Mitarbeiterstarke Unternehmen im Umfeld und architektonisch spezielle Immobilienangebote wie Loftwohnungen oder das ‚TrIIIple‘ Hochhaus-Ensamble, verantwortlich", erklärt Gabel-Hlawa.

Zudem überzeugt der dritte Bezirk mit einer stets wachsenden und vielfältigen Kunst- und Kulturszene. Die historischen Viertel, die Nähe zur Innenstadt, zum Donaukanal, der mit COVID-19 noch beliebter als Erholungsgebiet wurde, sowie der Verkehrsknotenpunkt Wien Mitte, die zahlreichen Restaurants und Einkaufsmöglichkeiten verleihen dem dritten Bezirk seinen Goldstatus.

Meidling im Spitzenfeld

Angemessene Preise, abwechslungsreiche Freizeitangebote, reichlich neuer Wohnraum und eine ideale öffentliche Anbindung sorgen dafür, dass Meidling im Eigentum 2021 auf Platz zwei der begehrtesten Wiener Bezirke gelandet ist. Besonders junge Leute, allen voran Singles – 50 Prozent der Käufer sind Alleinstehend – und Anleger aus den anderen Bundesländern quartieren sich im Zwölften ein. Die höchste Nachfrage verzeichneten mittelgroße Wohneinheiten mit rund 70 Quadratmetern.

Leopoldstadt allseitig beliebt

Im Mietensegment auf Platz zwei und beim Eigentum auf Platz drei – die Leopoldstadt ist heißt begehrt. Seit Jahren gilt sie als In-Bezirk, mit stärkstem Zuzug der Young- und Middle Ager. Bei der Wohnungsgröße gab es im Zweiten ein starkes Plus nach oben: Im Vergleich zu 2019, wo Wohnungen zwischen 50 und 60 Quadratmetern gefragt waren, sind es nun Einheiten mit rund 90 Quadratmetern. Für den Aufschwung sorgte, geschuldet durch die Corona-Pandemie, die Nähe zum Wasser und zum Grünen. Immobilien rund um den Augarten und beim Donauufer gehörten zu den Favoriten. "Für diese Lagen, muss man jedoch tief in die Taschen greifen. Pro Quadratmeter ist mit einem Preis ab 8.000 Euro zu rechnen", sagt Gabel-Hlawa.

