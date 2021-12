Drei neue Wildobstbäume wurden in Währing gepflanzt. Dadurch sollen die Währingerinnen und Währinger auch selbst frisches Obst pflücken können.

WIEN/WÄHRING. Vitaminreiches Obst ist gesund. Das die süßen Produkte dabei immer nur vom Markt sein müssen - oder gar aus dem fernen Süden importiert werden müssen - ist ein Trugschluss. Denn Währing macht Obstbau für alle im kleinen Rahmen vor.

Gleich drei neue Wildobstbäume wurden in der Edmund-Weiß-Gasse bei der Mauer zum Sternwartepark gepflanzt. Bei den Obstsorten handelt es sich jeweils um einen Felsenbirnen-, Mispel- und Kirsch-Baum.

Frisches Obst für Währing

Obstbäume im öffentlichen Raum erfreuen sich bei Groß und Klein großer Beliebtheit. Die Bezirksvorstehung hat sich nun dem Wunsch vieler Währingerinnen und Währinger angenommen und neue Bäume gepflanzt.

Die Straßenseite entlang der Mauer des Sternwarteparks eignet sich aufgrund der vielen Sonnenstunden hervorragend für Obstbäume, so die Bezirksvorstehung. Die Bäume befinden sich derzeit im Winterschlaf, wenn die Temperaturen jedoch wieder wärmer werden, werden auch sie zu blühen beginnen. Dann steht der Obstsaison 2022 auch nichts mehr im Wege.

Es gibt übrigens zwei Websites, bei denen alle Obstbaumstandorte in der Stadt eingetragen sind. So findest Du auch den nächsten Obstbaum in Deiner Nähe: mundraub.org und obststadt.at

