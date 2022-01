Am Sonntag ist in Wien mit starkem Wind zu rechnen. Bis zu 100 km/h könnten die Windspitzen erreichen. Dazwischen gibt es jedoch die Chance auf ein paar Sonnenstrahlen.

WIEN. Für den Osten Österreichs und damit auch für Wien gilt am Sonntag, 30. Jänner, eine Unwetterwarnung. Untertags können die Windspitzen Geschwindigkeiten von bis zu 100 km/h erreichen. Besondere Vorsicht ist deshalb im Umkreis von Bäumen und im Straßenverkehr geboten.

Zunächst ist auch noch mit einigen Regenschauern zu rechnen.

Foto: Rafael Hoyos Weht / Unsplash

Der Sonntag bietet neben stürmischen Bedingungen auch die Chance auf mehr Sonnenschein als am Samstag. Zuvor fegt jedoch der Sturm über Wien, der laut ZAMG (Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik) zwischen 10 und 16 Uhr am stärksten ausfallen dürfte. Der Wind bläst aus Westen.

Chancen auf Sonne am Sonntag

Regenschauer ziehen in der Früh noch über die Stadt, tagsüber bleibt es dann aber die meiste Zeit über trocken. Im Laufe des Tages scheint auch die Sonne immer wieder. Die Temperaturen liegen den ganzen Tag über bei sechs oder sieben Grad.

Weil Österreich dieses Wochenende im Bereich eines Sturmtiefs liegt, sind auch in Wien Windgeschwindigkeiten zwischen 80 und 100 km/h zu erwarten. In höheren Lagen könnte der Sturm auch heftiger ausfallen.

Die ZAMG warnt aus diesem Grund vor folgenden Auswirkungen:

Abbrechende und herabstürzende Äste von Bäumen

Stromausfälle durch umgestürzte Bäume

Verzögerungen im Straßen-, Schienen, - und Flugverkehr

Unfallgefahr im Straßenverkehr wegen Seitenwindes

Herunterfallende Dachziegel

Das Wetter zum Wochenbeginn

Am Montag bedecken dichte Wolken den Himmel in Wien und am Nachmittag regnet es zeitweise ein wenig. Der Wind weht zunächst nur schwach, zum Abend hin frischt er aber wieder lebhaft bis kräftig aus westlicher Richtung auf. Frühtemperaturen um ein Grad, Tageshöchsttemperaturen um fünf Grad.

