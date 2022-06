Seit zehn Jahren gibt es die Partei Neos. Das "Neue Österreich und Liberales Forum" lud in die Wiener Werkshallen in den Wiener Bezirk Simmering, um mit ehemaligen und aktuellen Spitzenpolitikerinnen und -politikern anzustoßen.



WIEN. 2012 hat sich „Das Neue Österreich“ gegründet, Freitagabend feierte die Partei mit Freunden und Wegbegleitern der letzten zehn Jahre. Gekommen waren zahlreiche Spitzen der Partei, allen voran Neos-Gründer Matthias Strolz und Heide Schmidt, die Mitbegründerin des Liberalen Forums.

Aber auch aktuelle Parteigranden gaben sich die Klinke in die Hand. Unter anderem Wiens Vizebürgermeister Christoph Wiederkehr und die Europaabgeordnete Claudia Gamon. Ebenso dabei: der ehemalige Neos-Wirtschaftssprecher Sepp Schellhorn.

Meinl-Reisinger: "Das System aufbrechen"

Bevor gemeinsam auf die vergangenen zehn Jahre angestoßen wurde, hielt Bundespartei-Vorsitzende Beate Meinl-Reisinger vor der versammelten Menge eine Grundsatzrede. „Für uns war bei der Gründung von Neos klar: Dieses System wollen wir aufbrechen." Ein System ohne Anstand, Selbstreflexion und Transparenz, wie Meinl-Reisinger meint.

Beate Meinl-Reisinger im Interview mit meinbezirk.at im März anlässlich des zehnjährigen Bestehens der Partei.

"Wir sind 2012 angetreten mit dem Anspruch, eine neue, bessere Politik für Österreich zu machen. Mit der alten Politik, den alten Pfründen, dem Klientelismus abzufahren und neue Lösungen zu bringen. Für Freiheit, Fortschritt und Gerechtigkeit“, so Meinl-Reisinger.

Kämpferisch gab sich Meinl-Reisinger in ihrer Rede vor der Partei weiter: In den vergangenen zehn Jahren habe Neos bereits viel erreicht – so viele Menschen hätten den Mut gehabt aufzustehen und ihre Zukunft aktiv in die Hand zu nehmen. „Wir sind bereit. Und wir werden immer stärker. Wir wachsen mit jeder Herausforderung."

Seit 2013 im Nationalrat

Beim ersten Antritt bei den Nationalratswahlen 2013 erreichten die Neos 4,96 Prozent und damit neun Mandate. Seitdem gelang es ihnen sich dort zu halten. Zur Zeit hält die Bundespartei, nach der Wahl 2019 mit 8,1 Prozent, 15 Mandate im Nationalrat.

Wiens Vizebürgermeister Christoph Wiederkehr (Neos) ist in der Bundeshauptstadt der Koalitionspartner von Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ).

In den Ländern regiert Neos zum Teil mit. In Wien stellt man den Koalitionspartner zur SPÖ. In Salzburg koaliert man mit der ÖVP und den Grünen.

