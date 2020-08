Die SPÖ wirbt auf ihrem Facebook-Kanal mit Wien als grünste Stadt und einem Versprechen für mehr Klimaschutz.

Prompt reagierte ein User und stellte eine Frage in den Kommentaren

"Wie stehen sie den zur Lobauautobahn, der Stadtstraße und der dritten Piste? Das würde viele Menschen interessieren. Über die Stadtstraße werden Menschen auch leider kaum informiert. Falls diese umweltschädlichen Projekte wirklich gefördert werden sollen, wieviel an Steuergeld wird dann da verpulvert?" - David S.

Die Antwort der SPÖ ließ nicht lange auf sich warten. Alle 3 angesprochenen Projekte scheinen der SPÖ Wien sehr wichtig zu sein. Sie befürworten diese und sprechen gleichzeitig davon, dass Wien eine Klimamusterstadt werden soll.

Es fällt auch ein Satz, der besonders viele Umweltinitiativen sehr aufregt:

"Der Lobautunnel ist unbedingt notwendig."

Die Frage nach dem Steuergeld für diese Mega-Projekte wurde von der SPÖ Wien noch nicht beantwortet.

Viele Umwelt-NGOs und Aktivisten fragen sich, wie lange diese Verlogenheit in der Politik noch geduldet werden soll. Immer mehr Menschen verlangen nach Freiräumen, wo sie sich begegnen können. Der Ruf nach Platz für Menschen in der Stadt wird immer lauter. Viel Fläche ist zugeparkt von vielen Privat-PKWs, die die meiste Zeit nur stehen und wenn sie mal fahren, dann sitzt oft nur eine Person im Auto.

Menschen wollen nicht mehr verzichten und verlangen fairerweise nach mehr Raum. In kürzester Zeit entstanden in Wien Initiativen wie Platz für Wien. Gemeinsam mit Initiativen wie den Fridays for Future Wien, Exintiction Rebellion und anderen Umwelt-NGOs wird auf die Politik deutlich mehr Druck aufgebaut.

Eines ist klar. Besonders junge Menschen hätten sich von der SPÖ Wien hier mehr Mut in ihren Entscheidungen erwartet. Manche von ihnen sehen es sogar als Direktangriff auf ihre Zukunft.