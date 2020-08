Im Rahmen des Projekts war Landesrätin (LR) Sara Schaar in der Bezirkshauptstadt zu Gast.



WOLFSBERG. Immer mehr Gemeinden setzen sich für Umwelt- und Klimaschutz ein: Die Stadtgemeinde Wolfsberg beteiligt sich auch an der Aktion "Ölkesselfreie Gemeinden und Städte" von Umwelt- und Energiereferentin Sara Schaar. Mit den Projekten "Wolfsberg wird ölkesselfrei" soll die Heizungsumstellung von Öl auf erneuerbare Energie gefördert werden. Die Umweltlandesrätin überbrachte nun persönlich die Förderungszusagen.

Erste Etappe abgeschlossen

Im Rahmen der Aktion "Wolfsberg wird ölkesselfrei" konnte durch den Tausch von 20 Ölkesseln das zur Verfügung stehende Fördervolumen zur Gänze ausgeschöpft werden. Nach erfolgter Abrechnung gibt es nun einen Zuschuss des Landes an die Stadtgemeinde Wolfsberg in Höhe von 24.000 Euro. Vor Kurzem wurde die Auszahlungsanweisung von LR Schaar an Hans-Peter Schlagholz und Hannes Primus übergeben.

Mit der Förderaktion konnte die Stadtgemeinde die Heizungsumstellung von Öl auf erneuerbare Energie mit jeweils 1.500 Euro unterstützen, ebenso den Ausbau und die Entsorgung von Öltanks mit jeweils 500 Euro pro Anlage.

Projekt wird fortgesetzt

Aufgrund der großen Nachfrage seitens der Bevölkerung kündigte der amtsführende Bürgermeister Hannes Primus die Fortführung des Projektes "Ölkesselfreie Gemeinden und Städte" an: "Im Sinne des Klimaschutzes wollen wir den Heizkessel-Tausch auch weiterhin fördern." Ein Antrag im Gemeinderat für den Austausch von weiteren 30 Ölkesseln – förderbar rückwirkend ab 1. Jänner 2020 – ist in Vorbereitung. Die Zusicherung des Landes für einen weiteren Zuschuss liegt bereits vor.