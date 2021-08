Insgesamt 16 Jugendliche nutzen die Sommermonate für ihr Pflichtpraktikum bzw. einer Ferialarbeit beim Fertighausproduzenten Hartl Haus. In vielfältigen Aufgabenbereichen von Planung, Fertighausproduktion, Montage, Tischlerei bis hin zu Marketing & Kommunikation sowie Personalmanagement bekommen die Jugendlichen einen Einblick in das Berufsleben.

ECHSENBACH. Das Unternehmen bietet jeden Sommer Schülern von höheren technischen Lehranstalten im Bereich Bauwesen und Holztechnik oder auch anderen artverwandten berufsbildenden Schulen, die Möglichkeiten, ihr Pflichtpraktikum zu absolvieren.

„Die Jugendlichen sammeln wertvolle Berufserfahrung. Das Praktikum bietet ihnen die Möglichkeit, die spätere Studien- und Berufswahl auszuloten und fördert das Bewusstsein für persönliche Interessen und Potentiale. Diesen Weg der Jugendlichen wollen wir als Unternehmen sehr gerne unterstützen und begleiten. Darüber hinaus bietet es uns die Gelegenheit, einen Pool an künftigen potenziellen Mitarbeitern aufzubauen“, unterstreicht Sonja Früchtl, Personalleitung bei Hartl Haus, die Wichtigkeit der Praktika.

Im Bereich der Höheren technischen Lehranstalten (HTL) sind die HTL für Holztechnologie in Kuchl, die HTL Krems Bautechnik und die HTL Mödling die Talentschmieden im Zweig Holztechnik und Architektur. In diesem Jahr absolvieren auch weiters zwei Schüler in ihrer Intensivausbildung zum Zimmerer in Edelhof ihr Praktikum bei Hartl Haus sowie eine Schülerin der Handeslakademie Waidhofen/Thaya im Bereich Marketing & Personalmanagement.