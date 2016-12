HAK Deutschlandsberg spendet für Waisenhaus in Tansania

19.12.2016, 18:51 Uhr

HAK Deutschlandsberg, die Wirtschaftsschule mit sozialer Verantwortung, unterstützt ein Förderprojekt für Kinder in Tansania.



Spenden für baufälliges Waisenhaus

DEUTSCHLANDSBERG. Schenken ist heutzutage in unseren Breiten nicht so einfach, weil die Menschen im Überfluss leben und alles haben. Die Lehrerinnen und Lehrer der HAK Deutschlandsberg haben sich daher in diesem Jahr entschlossen, statt Weihnachtsgeschenken ein Waisenhaus in Tansania zu unterstützen.Im baufälligen Waisenhaus in Sanya Juu leben momentan 14 Kinder im Alter von drei bis sechzehn Jahren. Fenster und Sanitäranlagen konnten schon saniert werden, ein eigenes Haus für Mädchen ist im Bau. Für die Fertigstellung und Einrichtung werden noch etwa 2000 Euro benötigt.

Margot und Hannelore Wisiak haben sich um dieses Projekt bemüht und sind an die Lehrerinnen und Lehrer der HAK mit der Bitte herangetreten, eine finanzielle Unterstützung zu leisten. Bei der Weihnachtsfeier konnten 1000 Euro übergeben werden. Die ehemalige Kollegin Hannelore Wisiak wird mit ihrer Tochter die Spenden persönlich vor Ort überreichen und die widmungsgerechte Verwendung überprüfen.Wir danken Hannelore und Margot Wisiak für ihr soziales Engagement in Tansania, einem der wirtschaftlich sehr benachteiligten Länder der Erde.Genoveva Heuberger, Margret Liebmann