Hubert von Goisern im Greith-Haus

06.02.2017, 15:27 Uhr

Im persönlichen Gespräch mit Journalist Frido Hütter hat der multitaleniterte Ausnahme-Musiker die vielen Besucher im Greith-Haus fasziniert.



Rebellisches Liedgut



Linkshänder und Chemielaborant

ST. URICH IM GREITH. Das war ein Auflauf im ehrwürdigen Greith-Haus, hat das Greith-Haus Team rund um die leider verunfallte Obfrau Corinna Löw doch zu einer Gesprächsrunde der besonderen Art geladen: Unter dem Motto: "Musik, die in keine Schublade passt" hat der Grazer Journalisten Frido Hütter den Musik-Rebell Hubert von Goisern zu einem Gespräch begrüßt. Sogar Lokalmatador Gerhard Roth und der ehemalige Landeshauptmann Franz Voves sowie Bgm. Franz Silly haben sich dieses Gustück an Kultur in der Peripherie nicht entgehen lassen."Brenna tuats guat" - diesen Videoclip gab es gleich einmal als Einleitung, schließlich saß man einem musiklischen Rebell gegenüber. "Den Song haben alle verstanden, sogar Leute im Bankinstitut haben unter vorgehaltener Hand gemeint: "Sie haben ja eh recht...'", schmuzelte Hubert Achleitner wie der Musiker aus Bad Goisern mit bürgerlichem Namen heißt.Viel Persönliches war von dem Ausnahmemusiker aus dem Salzkammergut zu erfahren, der mit 27 Jahren nach einer Lehre zum Chemilaboranten und weiteren beruflichen Versuchen sich mit 30 Jahren entgültig der Musik zugewandt hat. "Wenn ich Künstler bin, dann möchte ich das zu 100% sein", betonte Achleitner, der sich laut eigenen trockenen Schilderungen als Chemilaborant in einigen gefahrvollen Situationen befunden hat.Anfang der 70-er Jahre ist Achleitner nach Südafrika ausgewandert und hat dort Musik verschiedener Kulturen kennen gelernt.Die verfeindeten Stämme versuchte er über die Musik bei diversen Festln zu verbinden. Das war dann ja auch die Intention zu einem völkerverbindenen Schiffsprojekt, das er gemeinsam mit seinem Freund Didi Mateschitz auf die Beine gestellt hat, der ihm allerdings vorgeworfen hat, "eben kein Steirer zu sein".

Verbogene Nägel und philippinische Töne

Nachdem Achleitner früher die Volksmusik eher als abartig altvatrisch abgetan hatte, fand er später gerade in dieser Musik seine Mission, so wie er in vielen Auslandsaufenthalten die jeweilige volkskulturelle Verwurzelung in musikalischer Form zu schätzen gelernt hat. So auch das Joiken bei den Ureinwohnern Lapplands, denen er sogar versucht hat, mit einem Jodler ein persönliches Geschenk zurückzugene. "Dort bekommt jeder Same und jede Samin ab der Geburt seinen eigenen Joik", ist Achleitner von dieser Art des Jodelns als allerpersönlichsten Ausdruck begeistert.Seinen Zugang und die Begeisterung für das im Dialekt gesungene Lied hat ihm André Heller vermittelt, den der Musiker aus dem Salzkammergut sehr schätzt. Somit ist mit dem "Hiatamadl" wohl der erste Ohrwurm der anderen Art über den Äther gezogen.Hubert von Goisern ist zwar Linkshänder, ist aber dennoch der Steirischen Harmonika mehr als nur Herr, nachdem er zuerst mit der Gitarre durch die Lande gezogen ist. "Mein Vater hat's eben geschafft, mich umzuschulen. Ich bin in einer Zeit aufgewachsen, als die linke Hand noch pfui war", so Hubert Achleitner, der sich an viele verbogene Nägel im Zuge des Heimwerker-Daseins mit seinem Vater erinnerte.Ein zartes philippinisches Lied war der einfühlsame Abschluss zu diesem intensiven Abend rund um Hubert von Goisern, der übrigens ein bekennender Schilcher-Fan ist.Mehr über Hubert von Goisern auf www.hubertvongoisern.com