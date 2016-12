150 Jahre Grottenhof - ein Fest der und für die Landwirtschaft

150 Jahre Grottenhof

Land- und Forstwirtschaftliche Fachschule

Festakt am 13. Mai 2017 in der Grazer Oper

Ab 15.00 Uhr Welcome 16.00 Uhr Beginn der Festveranstaltung

Moderator: Gernot Rath, ORF Steiermark, Leitung der Kultur- und Kommunikationsabteilung

Begrüßung

Grußworte

Festansprachen

Direktor der LFS Alt-Grottenhof Erich Kerngast
Direktor der LFS Grottenhof Hardt Johannes Schantl
Bürgermeister Siegfried Nagl
Bundesminister Andrä Rupprechter
(* 30. Juli 1930 in Herten)
Deutscher Unternehmer und Pionier auf dem Gebiet der ökologischen Lebensmittelherstellung.
„Wo ist das Leben in den Nahrungsmitteln – Landwirtschaft ist Handwerk"

Dankesworte und Ausblick von Landesrat Johann Seitinger

(* 15. Februar 1954 in Hees (Weeze))
Deutscher Agrarwissenschaftler und Landwirt. Er gilt als bedeutender Kritiker der modernen industriellen Landwirtschaft.
„Verantwortung übernehmen – global und Generationen übergreifend"
(* 25. Juni 1939 in Zürich)
Deutscher Naturwissenschaftler und Politiker. Von 1998 bis 2005 war er Mitglied des Deutschen Bundestages. Seit 2012 ist er mit Anders Wijkman Co-Präsident des Club of Rome.
„Wie können wir die Dezentralität retten"?
(In Österreich spielt die kleinbäuerliche Landwirtschaft eine viel größere Rolle als in Deutschland!)
mit kulinarischen Köstlichkeiten
Operette in drei Akten von Emmerich Kálmán (1882–1953)
Ende ca. 23.00 Uhr
Dresscode: Festliche Abendkleidung oder Tracht