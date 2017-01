Die Schuppenflechte weg essen

11.01.2017, 11:00 Uhr

Psoriasis ist eine Systemkrankheit, in deren Behandlung gesunde Ernährung eine wesentliche Rolle spielt.

Hülsenfrüchte und Obst

Wenngleich sich Schuppenflechte - auch Psoriasis genannt- in erster Linie durch die Symptome an der Haut bemerkbar macht, ist es als Systemkrankheit zu verstehen. Die Krankheit ist nicht vollständig heilbar, auch eine pauschale Diät gibt es nicht. Dennoch lassen sich die Entzündungen mit gesunder Ernährung ganz gut bekämpfen.Besonders wichtig für Betroffene ist es, Übergewicht zu reduzieren oder ganz zu vermeiden. Ansonsten kann das Risiko auf Diabetes sowie Herz-Kreislauferkrankungen stark erhöht sein, auch die allgemeine Symptomatik verschlechtert sich. Regelmäßig auf den Speiseplan sollten Obst und Gemüse stehen, da deren Inhaltsstoffe gegen die Krankheit wirken. Pflanzliches Eiweiß ist für den von Psoriasis gescholtenen Körper ebenfalls essentiell, Hülsenfrüchte sind hierbei ein guter Start.

Rauchen ist verboten

Von zwei klassischen Suchtmitteln sollten Betroffene lieber die Finger lassen. Rauchen wirkt sich enorm schlecht aus, da sich die Haut schlechter regenerieren kann. In weiterer Folge regeneriert sich die Haut schlechter, Entzündungen werden also nur schlimmer. Auch Alkohol sollte bei Schuppenflechte nur in Maßen konsumiert werden. Das darin enthaltene Histamin kann Hautreizungen auslösen.

Das hat Sie interessiert?

Weitere interessante Tipps zu Gesundheitsthemen gibt es auf gesund.at , dem Partnerportal von meinbezirk.at