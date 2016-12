Ein Geräusch gegen die Schlafgeräusche

08.12.2016, 21:00 Uhr

Eine neues technisches Gerät soll Schnarchern helfen.

Wenn eine Person - vorwiegend sind Männer betroffen - mitten in der Nacht, sein Sägewerk einschaltet, kann das ganz schön problematisch sein. In Extremfällen kann Schnarchen sogar zum Beziehungskiller werden, wenn der Partner wegen des Lärms einfach kein Auge zubekommt. Ein kleines Wundergerät soll Schnarchern jetzt helfen, ihr Problem in den Griff zu bekommen. Dabei steckt sich der Betroffene vor dem Schlafengehen einen kleinen Knopf ins Ohr. Dieser Mini-Computer erkennt es, wenn sein Träger schnarcht und sendet in der Folge ein leises Pfeifen aus. Dadurch wacht der Schnarchende zwar nicht auf, er verändert aber unbewusst seine Schlafposition. So wird den Geräuschen der Garaus gemacht.

Das hat Sie interessiert?

Weitere interessante Tipps zu Gesundheitsthemen gibt es auf gesund.at , dem Partnerportal von meinbezirk.at