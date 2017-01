Kindermaskenball in Mühldorf

22.01.2017, 11:46 Uhr

30 Jahre Maskenspaß mit Hokus Pokus Musikus.

"Vor 30 Jahren hat Karl Puntigam den Hokus Pokus Musikus zum ersten Mal für den Kindermaskenball des Sportvereins Mühldorf engagiert", erzählt Mühldorf-Obmann Christian Pölzl. Seither ist "Hokus Pokus" Franz Wetzelberger Stammgast beim Maskenspaß für Kinder in der Mühldorfer Mehrzweckhalle. So manche Eltern, die ihre Kinder zum Maskenball begleiteten, sind wohl schon selbst vor Jahren in die musikalische Eisenbahn des bekannten Kinder-Entertainers eingestiegen. "Wir hoffen, dass er auch die nächsten 30 Jahre Kinder und Eltern bei unserem Kindermaskenball begeistert", wünscht sich Pölzl's Stellvertreter Helmut Gutl. Wetzelbergers Jubiläumsshow in Mühldorf genossen jedenfalls wieder unzählige maskierte Kids.