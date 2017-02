Bauerbund-Präsident brach Lanze für gelebten Opimismus!

10.02.2017, 17:11 Uhr

Mehr Marketing!

Der erfahrene ÖVP-Politiker und Funktionär betonte, in welchen Bereichen noch Handlungsbedarf besteht. „Wir sind die besten Produzenten. Da sind wir sagenhaft gut. Aber bei Marketing und Verkauf, in der Außendarstellung, da haben wir Aufholbedarf", argumentierte der Bauernbund-Präsident. Auer ortet aktuell in Reihen der bäuerlichen Jugend ganz eindeutig eine enorme Aufbruchsstimmung: „Zwei Drittel der Jugendlichen wollen Bauern werden. Wir, die Älteren, sollten daher mit den jungen Bauern öfter positiv über unseren Berufsstand reden." Generell ortet Auer noch jede Menge Potenzial in der Kommunikation. Rosen streute Auer der Ausbildung in unseren Fachschulen: „Die jungen Bauern sind so gut ausgebildet wie noch nie."