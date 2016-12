Die Winzer setzen auf Werbekraft

15.12.2016, 16:45 Uhr

Mitglieder von "Winzer Vulkanland Steiermark" setzen aufs Marketing und Tourismuskooperationen.

Karton, Magazin und Co.

Gemeinschaft wächst

Von einem "spannenden Jahr" sprach Christopher Neumeister, Obmann von "Winzer Vulkanland Steiermark", anlässlich der Generalversammlung. Er betonte, dass man heuer mit Ausfällen zwischen 50 und 70 Prozent konfontiert war. Entmutigen lassen sich Neumeister und Co. nicht – sie wollen mit dem gewonnenen Erfahrungsschatz noch vorausschauender arbeiten.Werben, werben, werben heißt es 2017. Und das u.a. mit einem neuen Geschenkkarton bzw. neuen Etiketten. Eine Fortsetzung findet im Frühjahr das Magazin der Winzer, das heuer seine Premiere gefeiert hat. Dieses enthält z.B. eine große mit Bildern dokumentierte Tour von Bad Gleichenberg bis Kirchberg. Intensivieren will man laut Obmann Neumeister die Zusammenarbeit mit dem Tourismus. Im Frühjahr werden die Winzer gemäß Vulkanland-Obmann Josef Ober in Workshops in die Erarbeitung der "Vision 2030" der neuen Tourismusregion "Thermen- und Vulkanland Steiermark" eingebunden.Im Steigen begriffen ist übrigens die Mitgliederzahl. Mit den heuer neu- bzw. wiedergewonnen Betrieben Binder (Deutsch Goritz), Kothgasser (Weiz), Seyfried (Gleisdorf) und Thurner-Seebacher (Tieschen) hält man bei 73 Mitgliedern. Für 2017 haben der Buschenschank Seidl (Bairisch Kölldorf) und Jungwinzer Lukas Jahn aus Tieschen zugesagt.