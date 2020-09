Amstettner können Gefahrenstellen am Schulweg melden

Stadtpolizei wird zum Schulbeginn in Amstetten stärker kontrollieren

STADT AMSTETTEN. Bald schon werden Amstettner Kinder wieder auf ihren Schulwegen unterwegs sein. Daher nutzte der für Mobilität zuständige Vizebürgermeister Markus Brandstetter gemeinsam mit Bürgermeister Christian Haberhauer den Sommer, um im Gespräch mit Eltern und Sicherheitsorganen die Schulwege zu prüfen. Eine Gefahrenstelle, die dabei von Anrainern und Stadtpolizei genannt wurde, ist bei der Überquerung Rathausstraße/Wörthstraße. Hier gab es bereits in der Vergangenheit gefährliche Situationen.

Geschwindigkeit messen

„Als Väter von schulpflichtigen Kindern ist es uns natürlich ein Anliegen, Amstettens Schulwege sicher zu gestalten. Daher wollen wir im Herbst hier einen Schwerpunkt bilden. In der Rathausstraße genügt im Prinzip bereits ein Minivan, um beim Übergang die Sicht auf die Kinder zu verstellen. Daher werden wir einige Radabstellplätze schaffen und so die Sicht für die Kinder verbessern", so Brandstetter.

"Zusätzlich werden wir Geschwindigkeitsanzeigen entlang von Schulwegen aufstellen und die Stadtpolizei wird entsprechende Kontrollen vornehmen zum Schulstart“, kündigt der Vizebürgermeister an.

Gefahrenstellen melden

Zusätzlich besteht die Möglichkeit, Gefahrenstellen auf den Amstettner Schulwegen zu melden. Dies kann einfach per Mail an stadtamt@amstetten.at erfolgen.