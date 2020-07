Neun Frauen schlossen am BFI Ried kürzlich den sieben Monate dauernden Lehrgang „Ordinationsassistenz“ erfolgreich ab.

RIED. Das beeindruckende Ergebnis: Gleich sieben Teilnehmerinnen erzielten eine Auszeichnung. Der Lehrgang „Ordinationsassistenz“ unter der Leitung von Diplomkrankenschwester Marlies Demmelbauer beinhaltete zum einen 210 theoretische Unterrichtseinheiten, in denen unter anderem Anatomie, Arzneimittellehre, Infektionslehre sowie diagnostische und therapeutische Maßnahmen auf dem Stundenplan standen. Zum anderen galt es, ein 325 Stunden dauerndes Praktikum in einer Ordination, einer Gruppenpraxis oder einem Ambulatorium zu absolvieren.

Hinweis: Der nächsten Lehrgang „Ordinationsassistenz“ am BFI Ried startet am Mittwoch, 7. Oktober 2020. Ein kostenloser Informationsabend, für den eine Anmeldung erforderlich ist, findet am Dienstag, 1. September, um 18 Uhr, am BFI in Ried statt. Nähere Infos gibt es im Internet auf bfi-ooe.at oder telefonisch unter der BFI-Serviceline 0810/004 005.