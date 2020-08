Bruck bekommt Corona Drive-in Station

Wie bereits in Liezen, Judenburg und Graz wird ab Mittwoch in Bruck ein Corona Drive-in vom Roten Kreuz am Parkplatz der Musikschule in Betrieb genommen. Das Ziel: die Zahl der durchgeführten Tests zu steigern und eine schnellere Auswertung der Ergebnisse.

Schon bisher wurden die Abstriche von einem mobilen Team des Brucker Roten Kreuzes vorgenommen. Zur Entlastung der mobilen Teams wird jetzt zusätzlich ein Drive-In für mobile Personen, die getestet werden müssen, eingerichtet. Die Abstriche werden von speziell ausgebildeten Mitarbeitern des Roten Kreuzes Bruck durchgeführt. „Der Vorteil des Drive-In besteht darin, dass wir jetzt viel schneller viel mehr Menschen testen können. Der Test selbst dauert nur zwei bis drei Minuten, die Auswertung erfolgt innerhalb von ein bis zwei Tagen“, so Christian Schlagbauer, der den Drive-In für Bruck konzipiert hat.

Voraussetzung für Drive-In-Testung: Die zu testende Person zeigt eine Symptomatik, die auf SARS COV 19 schließen lässt, und

hatte telefonischen Kontakt mit der Gesundheitshotline 1450

 Die Symptomatik ist so, dass eine selbstständige Fahrt mit dem eigenen PKW zur Teststelle

zumutbar ist

 Die Gesundheitshotline 1450 vergibt telefonisch einen Termin für die Testung

 Das Ergebnis wird in weiterer Folge von der Bezirksbehörde mitgeteilt. Personen, die aus eigenem Antrieb die Teststelle aufsuchen, werden vom Personal vor Ort weggeschickt und an die Gesundheitshotline 1450 verwiesen. Bei Personen, die sich nicht im Stande fühlen die Fahrt im eigenen PKW zu absolvieren, werden wie bisher mobile Teams den Abstrich am Wohnort der Person abnehmen.

