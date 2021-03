Die betriebliche Gesundheitsförderung beginnt bei der Voestalpine bereits bei den Lehrlingen.

Gesunde und sportlich aktive Mitarbeiter sind auch leistungsfähiger. Viele Firmen setzen auf Gesundheitsprogramme in der Arbeitszeit – sehr oft auch schon bei Lehrlingen.

So bietet beispielsweise Voestalpine Böhler Edelstahl seinen Lehrlingen seit Jahren ein umfassendes Gesundheitsprogramm bestehend aus mehreren Modulen an. Dazu zählen unter anderem ein zweitägiges Seminar auf der Teichalm, Ernährungsworkshops, Vorträge für Eltern etc. In den ersten zwei Lehrjahren findet außerdem wöchentlich ein Bewegungsunterricht statt.

Eine eigene "Mutschmiede"

Weiters gibt es zu Beginn des ersten Lehrjahres einen Vortrag zum Thema Drogenprävention. Auch auf die psychische Gesundheit wird geschaut: Im Rahmen der Lehrlingsausbildung werden anonyme Beratungen jeglicher Probleme durch die sogenannte "Mutschmiede" angeboten, es gibt spezielle Gesundheitsmoderatoren. Aber auch kleine Dinge fördern die Gesundheit, wie zum Beispiel wöchentlich frisches Obst.

Einmal wöchentlich steht ein Lehrlings- und Betriebscoach im Ausbildungszentrum zur Verfügung, als Hilfestellung zur Erkennung neuer Sichtweisen, zur Verbesserung der Konfliktkompetenz, Burnout-Prophylaxe, und vielen anderen Anliegen der Lehrlinge (und auch Ausbilder).

Das Ausbildungszentrum verfügt über einen rund 540 Quadratmeter großen eigenen Turnsaal. Wenn es das Wetter erlaubt, werden im Rahmen des Bewegungsunterrichts auch (Outdoor-) Aktivitäten, wie Schwimmen, Wandern, Tennis und Fitnessstudio-Besuche gerne genutzt. Diese veranstalten die Turntrainerinnen individuell, um die Lehrlinge zusätzlich zum Sport/zur Bewegung in der Freizeit zu animieren.

Turnen mit den Lehrlingen

Richard Vadlja leitet das Ausbildungszentrum der Voestalpine Böhler in Kapfenberg.

Wie viele Lehrlinge sind gerade in Ausbildung?

RICHARD VADLJA: Von unseren acht Gesellschaften haben wir hier im Ausbildungszentrum derzeit 260 Lehrlinge in Ausbildung. Allein für Voestalpine Böhler Edelstahl sind es 150.

Die Voestalpine ist ja Vorreiter in Lehrlingsausbildung. Was wird den Lehrlingen geboten?

Es beginnt auf der finanziellen Seite, die Lehrlinge sind ins allgemeine Prämiensystem eingebunden. Internatskosten werden übernommen, bei ausgezeichnetem Schulerfolg gibt es Sonderurlaub. Im Ausbildungszentrum gibt es einen Turnsaal, den Lehrlingen wird in der Arbeitszeit ein umfangreiches Sportprogramm geboten – sie sind auch in ein Gesundheitsprogramm eingebunden.