"Sorry, we are closed!" 55 bestätigte Corona-Fälle, 45 Verdachtsfälle. Das Gymnasium Kapfenberg wird von der Behörde bis 4. Februar geschlossen.

Aufgrund des aktuellen Infektionsgeschehens wird das Gymnasium Kapfenberg behördlich mit Wirkung von 31. Jänner bis 4. Februar geschlossen. Es gibt in dieser Zeit keine Aufsicht in der Schule, der Unterricht findet ausschließlich online statt.

Kein Präsenzunterreicht möglich

Insgesamt beherbergt die Schule 900 Schüler und 80 Lehrpersonen. Aktuell sind 55 Personen nach einem PCR-Test positiv auf Corona getestet, davon 10 Lehrpersonen, zusätzlich gibt es rund 45 Verdachtsfälle., bei denen der Antigentest ein positives Ergebnis zeigte.

Das Corona-Team der Bezirkshauptmannschaft-Bruck-Mürzzuschlag hat nach Prüfung durch die Epidemieärzte befunden, dass unter den aktuellen Voraussetzungen ein Präsenzbetrieb nicht vertretbar ist.

Schuldirektor Peter Zwigl

Foto: Ekatarina Paller

hochgeladen von Ekatarina Paller (Pashkovskaya)

Falls notwendig, können die Schülerinnen und Schüler heute in der Früh noch Unterlagen aus der Schule holen.

"Geplante Leistungsfeststellungen in dieser Zeit entfallen bzw. werden, sofern notwendig, in der Woche nach dem 4. Februar nachgeholt", erklärt Direktor Peter Zwigl.

Kein Problem fürs Semesterzeugnis

Bei der Notenfeststellung für das nahende Halbjahreszeugnis sieht der Schulleiter kein großes Problem: "Für eine Beurteilung braucht man nicht zwingend Schularbeiten und Tests. Ich bin überzeugt, dass die Lehrpersonen mit viel Umsicht und Einfühlungsvermögen beurteilen."

Peter Zwigl geht jedoch davon aus, dass die Schule mit Montag, 8. Februar, wieder geöffnet hat.

Aktuelle Infos aus dem Gymnasium Kapfenberg gibts hier

Ab morgen gilt die Impfpflicht

35 steirische Gemeinden bereits für Impfprämie qualifiziert