Untersuchungskommission in der Causa "Tannenhof"

Ein kleiner Paukenschlag in der gestrigen Landtagssitzung. Die Landesregierung wird eine unabhängige Untersuchungskommission zu den Vorgängen im Pflegeheim "Tannenhof" in St. Lorenzen einrichten – auch auf Druck der Opposition, ganz besonders von Seiten der FPÖ. Aufgabe der Untersuchungskommission wird sein, wie sich das Infektionsgeschehen unkontrolliert ausbreiten konnte. Details zur Kommission werden in der nächsten Woche von Gesundheitslandesrätin Juliane Bogner-Strauß präsentiert.

Auch intern wird geprüft: Der Bundesvorstand des Arbeitersamariterbundes wird den Betreiber, den Landesverband Graz, mithilfe von Experten prüfen.

Noch nicht abgeschlossen sind die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Leben in dieser Sache.

