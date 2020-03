aus Bruck an der Mur

Auf der Brucker Murinsel ging es kürzlich heiß her. Die EC Black Eagles Bruck Kids nahmen die Herausforderung der neu gegründeten Damenmannschaft, verstärkt durch einige Väter der Spieler, zu einem Kräftemessen am Eis gerne an. Nach einem spannenden Spiel ging die Entscheidung bis ins Penaltyschießen, welches der Nachwuchs der EC Black Eagles knapp für sich entscheiden konnte.

Nicht nur den zahlreich erschienenen Zuseherinnen und Zusehern hat diese Veranstaltung gut gefallen, sondern auch allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Deswegen freut man hat sich bereits auf eine Wiederholung im nächsten Jahr.