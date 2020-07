Die Tennis-Schützlinge von Lukas Labitsch aus dem RLZ Bruck zeigten wieder auf. Lionel Frießnegg erreichte nach dem Sieg beim Rog Cup in Graz bei seinem ersten Antreten bei einem ÖTV-Kat-I-Turnier in Stans (Tirol) auf dem Orange Court auf Anhieb das Semifinale. Dort musste sich der erst Achtjährige nach einem packenden Spiel dem späteren Turniersieger im Match Tiebreak mit 15:17 geschlagen geben. "Lio hält in der U9 österreichweit mit der Spitze mit", sagt Trainer Labitsch. Ebenfalls im Kids-Bereich gewann Maximilian Mayer die erste Turnierstation des Vulkanland-Cups in Feldbach. Mayer siegte in allen vier Spielen auf dem Green Court souverän und gab nur ein Game ab. Für Frießnegg, Mayer und Philipp Raser geht es am 8. August weiter zum ÖTV-Kat-I-Turnier in Schladming. Im Jugendbereich erreichte Philipp Tischler bei der Hartberg Junior Trophy im U12-Bewerb den starken zweiten Platz.