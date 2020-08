Am 2. August wurde in Stainz die heurige Kleinkalibersaison mit der Steirischen Meisterschaft auf die 100 Meter Distanz abgeschlossen. Bei diesem Bewerb, der von 8 Vereinen beschickt wurde, sind innerhalb von 90 Minuten 40 Schuss Stehend Frei abzugeben.

Obwohl sich die Temperaturen diesmal in Grenzen hielten, hat die hohe Schwüle vielen Schützen doch zu schaffen gemacht. Und so sehnte sich so mancher Starter bereits vor dem Start nach dem letzten Schuss.

Die Podiumsplatzierungen:

Jungschützinnen

1. Cermak Romina, Kapfenberger SV, 360 Ringe

2. Glockengiesser Elisa, HSSV Graz, 357

3. Ballaus Juliana, Kapfenberger SV, 308

Jungschützen

1. Hochenhofer Nico, Kapfenberger SV, 354

2. Mörth Sebastian, SG Trofaiach, 319

Junioren

1. Mörth Stefanie, SG Trofaiach, 372

2. Fölzer Verona, Brucker SV, 371

3. Kienberger Dominik, Kapfenberger SV, 357

Frauen

1. Grabensberger Anita, Kapfenberger SV, 343

2. Haindl Marlies, Kapfenberger SV, 332

Männer

1. Schrittwieser Daniel, Kapfenberger SV, 368

2. Mazilo Harald, SV Krieglach, 362

3. Grün Günther, Kapfenberger SV, 358

Senioren 1

1. Fölzer Karl-Heinz, Brucker SV, 362

2. Hofer Gerhard, Edelweiß Hartberg, 359

3. Schachner Friedrich, SV Kainisch, 330

Senioren 2

1. Schrempf Wilhelm, SV Kainisch, 358

2. Bauernhofer Josef, Edelweiß Hartberg, 353

3. Preßl Rudolf, SV Kainisch, 348