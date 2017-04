Zirkus des Grauens mit neuem Programm “ Freaky Circus Horrorshow” zum 1. mal in Bruck an der Mur beim Turbo-Kreisverkehr.Der “ Zirkus des Grauens” 1. Österr. Horrorzirkus sorgt seit seinem Bestehen für Furore und Begeisterung.Dämonen, Zombies und Freaks führen die Vorstellungen des Publikums von klassischer Manegen-Unterhaltung ad absurdum und garantieren für 120 Minutenatemberaubende Akrobatik, schrägen Spaß und teuflisch gute Unterhaltung.Nach dem erfolgreichen Programmen “Aeternitas” 2014, “ Reloaded” 2015, “ Viva La Muerte” 2016! Präsentiert er 2017 seine brandneue Show : “ Freaky Circus Horrorshow”.Neues Programm: “ Freaky Circus Horrorshow”Viele Vorurteile treffen auf “Anderslebende”: “Sie sind Fremde, Sie sind Böse, Sie sind nicht von dieser Welt”. Diese Freaks vereinen sich im Zirkus des Grauens und finden dort Ihr Zuhause. Gemeinsam kämpfen sie mit Artistik, Humor und seltsamen Talenten gegen diesen Missmut.In “ Freaky Circus Horrorshow” wird mit zahlreichen Highlights begeistert und eine noch nie dagewesene Show geboten.Beginnend mit den Feuerspeienden “ Dead Soldiers” bis hin zum “Todesrad” welches im wahnsinnigen Tempo rotiert und bezwungen wird vom Todesverachtendem “Joker “!Den Besuchern wird mit imposanten Artistik-Einlagen das Fürchten gelehrt. Während die Clowns “Kaine und Cyrus” böse Streiche spielen, kümmert sich der König der Freaks “Mr.Extrem" um die Unterhaltung der anderen Art.Mit modernster Licht- und Soundtechnik und grandiosen Spezial-Effekten eindrucksvoll inszeniert, erleben die Zuschauer mit “ Freaky Circus Horrorshow” eine durch und durch unkonventionelle Show. Im Zeltpalast ist keiner der 800 Sitzplätze mehr als 9m vom spektakulären Bühnengeschehen entfernt und garantiert: Horror hautnah, den man nicht so schnell vergessen wird.Das Programm ist nichts für schwache Nerven und nicht für Kinder unter 14 Jahren geeignet. Tickets ab € 15,- gibt es im Internet unter www.zirkusdesgrauens.com , unter der Hotline 0681-819 09 041 sowie vor Ort 1 Stunde vor Showbeginn.