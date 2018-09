Die Roßecker zu Gast beim Golden Ring Festival in Russland

12.09.2018, 12:17 Uhr



Zu diesem internationalen Folklorefestival waren insgesamt 5 Nationen vom russischen Kulturministerium eingeladen worden. In Vladimir, der alten russischen Hauptstadt, fanden Eröffnungs- und Schlußzeremonie in großen Rahmen vor rund 1000 Gästen im Kulturtheater statt. Als österreichischer Vertreter konnten die 30 Tänzerinnen und Tänzer des Brucker Vereines ihre Heimatstadt Bruck an der Mur bei 6 Auftritten präsentieren. Neben Gruppen aus Spanien, Italien, Polen und Russland waren auch viele russische Folklore- und Musikensembles zu diesem CIOFF-Festival eingeladen. Die CIOFF (International Council of Organizations of Folklore Festivals and Folk Arts) , eine Unterorganisation der UNESCO, versucht seit Jahrzehnten Kulturen in den Bereichen der Volkskultur, Musik und Gesang näher zu verbinden und die friedliche Begegnung der Nationen zu fördern.Neben Auftritten in Vladimir und Susdal stand auch ein Moskaubesuch mit Kremlbesichtigung am Programm. Die Roßecker ernteten mit ihrer eigenen Musikgruppe und den tänzerischen Vorführungen der 13 Tanzpaare und Schuhplattler riesigen Applaus. Ein weiterer Höhepunkt war der Besuch der Region Wjasniki, wo es ebenfalls verschiedene Besichtigungen und ein Konzert im ausverkauften Kulturpalast vor rund 700 Personen gab.Dargeboten wurden neben traditionellen Vokstänzen auch viele Schuhplattler, die verschiedene Handwerkszünfte und deren Tätigkeiten in der Steiermark zeigen. Mit einem umfassenden Repertoire von 30 Tänzen und Schuhplattlern wurde dem interessierten Publikum jeden Tag ein neues Programm gezeigt was zu zahlreichen Bekundungen großen Gefallens und Zugaben führte. Die Darbietungen der Roßecker wurden bei den verschiedenen Auftritten sogar mit Blumenspenden der begeisterten Zuseher bedacht. Ein Empfang beim Provinzgouverneur der Region Vladimir war ein weiterer Höhepunkt dieser Auftrittstournee nach Russland. Abschließend luden das Polenov House of Russian Folk Arts zu einem Galadiner aller Teilnehmer wo neugeknüpfte Freundschaften vertieft werden konnten.Nach dieser Russlandreise erwartet die Roßecker wieder ein arbeitsreicher und auftrittsintensiver Herbst. Schon Mitte September werden die Roßecker mit den Kinder- und Erwachsenengruppen beim Aufsteigern teilnehmen. Die Bergmesse am Roßeck, das Maibaumumschneiden am Brucker Hauptplatz und Auftritte beim Leibnitz Herbstfest sowie beim Jubiläumsfest der Steirerherzen in Knittelfeld bilden weitere Höhepunkte. Der Trachtenverein Roßecker und seine Kindertanzgruppe zählen zu den größten und aktivsten Volkskulturvereinen der Steiermark und zu den wichtigsten Kulturträgern in der Stadt Bruck an der Mur. Kinderproben und Schnupperproben für Erwachsene finden jeden Freitag ab 16.30 im Vereinsheim der Roßecker (Lichtensteinstraße 8) statt.Weitere Videos vom Golden Ring Festival: