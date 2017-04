Weiße Tiger-Vierlinge im Kameltheater geboren.

27.04.2017, 00:49 Uhr

Ein Nachzucht dieser seltenen, majestätischen Tiger ist nicht selbstverständlich, aber gerade ein kleiner Privatzoo an die niederösterreichisch-steirische Grenze in dieser Frage die ganze Welt voraus. Bereits Ende 2012 waren im Zoo weiße Tiger-Vierlinge zur Welt gekommen, im April 2015 sogar Fünflinge. Die Gründe liegen auf der Hand: es passt die Genetik der blutfremden Elterntiere ebenso wie ein hervorragendes Umfeld in einem sehr stillen Talschluss am Waldesrand, intensive Pflege und viel mehr.Zoo-Chef Herbert Eder freut sich über tierischen Nachwuchs. "Eine der nächsten Sensationen im Kameltheater. Es ist eine Riesenfreude und ich kann nur meinen professionellen Tierpflegern danken, dass sie sich so um diese Tiger kümmern."Für alle, die den Nachwuchs mit eigenen Augen sehen wollen: die Tigerbabys werden ab Samstag, 29.April zwei Mal täglich den Zoobesuchern präsentiert. Neben weißen Tigern sind u.a. Kamele, Nebelparder, Schneeleoparden, Alpakas, weiße Kängurus und Schneeeulen im "Weiße Zoo" zu bewundern.