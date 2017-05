Ein abwechslungsreicher Tag der Arbeit in Bruck

04.05.2017, 11:30 Uhr

Kindertanzgruppe

Spielefest auf dem Hauptplatz

Ein Blickfang für die Zuschauer war darüber hinaus die Tanzvorführung der Kindertanzgruppe der "Roßecker", die auch die Besucher zum Mitmachen animierte. Bürgermeister Hans Straßegger und sein designierter Nachfolger Peter Koch gaben wenig später den Startschuss zum Radwandertag, der durch die Altstadt in Richtung Oberaich führte. Politischer Höhepunkt des 1. Mai war die Festansprache von Landtagsabgeordneten Stefan Hofer, der auf die nach wie vor hohe Bedeutung des Tags der Arbeit hinwies. „Arbeit ist mehr als nur eine Frage des Einkommens, Arbeit hat viel mit Würde, Integration in die Gesellschaft, Gerechtigkeit und mit Fairness zu tun“, meinte Hofer.Der zweite Teil der Maifeierlichkeiten fand am Nachmittag statt, wo sich die Kinder beim Spielefest auf dem Koloman-Wallisch-Platz so richtig austoben konnten. Die Kleinen konnten bei der kleinen Version der Breitenauerbahn ihre Runden ziehen oder in der Kreativstraße ihre Geschicklichkeit unter Beweis stellen. Großes Publikumsinteresse rief zudem die Landesmeisterschaft im Steinheben hervor, die stärksten Männer zeigten hervorragende Leistungen und beeindruckten die Zuschauer u.a. beim LKW Ziehen immer wieder aufs Neue.