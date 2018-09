Gebt den Kindern das Kommando!

10.09.2018, 00:00 Uhr

Eine Woche lang durfte in der Kinderstadt "Freitopia" in Kapfenberg gearbeitet, gehandelt und gewirtschaftet - natürlich aber auch genossen werden.

Es ist wie im richtigen Leben: Wer Geld haben möchte, muss sich einen Job suchen, sei es im Supermarkt, beim Bäcker, bei der Feuerwehr, der Müllabfuhr, in einem metallverarbeitenden Betrieb oder auch in der Bibliothek oder bei der Zeitung. Behilflich dabei ist das Arbeitsmarktservice (AMS). Und hat man einmal genug Geld gesammelt, kann man es auch ausgeben, für die Zuckerseiten des Lebens eben. Mit einer beeindruckenden Professionalität ging in der letzten Ferienwoche im Kapfenberger Kulturzentrum "Freitopia" über die Bühne. Die Kinderstadt, ein Projekt der Kinderfreunde Steiermark, hat sich zum Ziel gesetzt, Kinder aus freien Stücken zu eigenständigem, selbstverantwortlichen Tun anzuregen sowie Partizipation und Demokratiebewusstsein zu erlernen. Dazu müssen sich die Kleinen beim AMS anmelden, einen für sie passenden Job finden und Geld in Form von sogenannten "Freitalern" verdienen. Dieses kann dann, nach Abzug einer Steuer, natürlich auch ausgegeben werden, für eine gute Jause etwa, für ein Spiel oder auch für Kinokarten; man kanns aber auch sparen und zur Bank bringen. "Wir wollen bei den Kindern das Interesse an verschiedensten Bereichen wecken und vor allem auch Klischees abbauen, was die Berufswahl betrifft. Unsere Kinderstadt Freitopia wird hier in Kapfenberg sehr gut angenommen, am Donnerstag etwa waren 170 Kinder hier", freut sich Projektleiterin Marija Redi.

Kinder-Bürgermeister

Jede Stadt braucht natürlich ein Oberhaupt. So wurde jeden Tag um 11 Uhr ein neuer Bürgermeister gewählt, der dann auch Veränderungen herbeiführen konnte. 27 Stationen standen den Kindern zur Verfügung; mit genügend verdienten Freitalern bestand sogar die Möglichkeit, einen eigenen Stand aufzubauen. "Was mir besonders gut gefällt ist auch der Umgang der Generationen untereinander. Wir werden von sehr vielen Firmen unterstützt, die bei den jeweiligen Ständen oft ihre Lehrlinge helfen lassen. Es ist immer wieder spannend zu beobachten, wie verständnisvoll diese mit den Kindern umgehen," so Redi.Als Wochenabschluss fand am Freitag die erste steirische Konferenz der Kinder statt, bei der jeder seine Meinung, neue Ideen und Anregungen kundtun durfte. Und wer weiß, vielleicht gibts 2019 ja eine zweite Auflage von Freitopia in Kapfenberg.