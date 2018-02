In Turnau wurden die steirischen Schimeister der Special Olympics gekürt

09.02.2018, 18:18 Uhr

Der durchführende Verein "Sportbündel" bewies dabei einmal mehr seine Klasse im Schifahren und durfte sich letztlich über fünf Siege in sieben Klassen freuen. Dennoch war auch an diesem Tag klar: Sieger waren alle! Denn selbst jene, die nicht am Stockerl landeten oder den Weg ins Ziel nicht fanden, erlebten einen wunderschönen und erlebnisreichen Tag in der Schwabenbergarena und hatten viel Spaß dabei - und das ist, wie wir wissen, das Wichtigste!