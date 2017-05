„KulTurnau“ eröffnet mit Heimatdichter

08.05.2017, 09:25 Uhr

Eine Ausstellung über Carl Morré ist das erste Event in der neuen Veranstaltungslokalität in Turnau.

Vergangene Woche wurde das neue "KulTurnau im Zentrum" (ehemalige Trafik Schinnerl) im Parterre des Gemeindeamtes in Turnau eröffnet. In dieser neuen Veranstaltungslokalität sollen zukünftig Ausstellungen, Lesungen, Vorträge und andere Kulturveranstaltungen stattfinden. „Die erste Ausstellung, die bis Ende Oktober zu besichtigen ist, trägt den Titel ‚Carl Morré - Verwalter, Dichter, Menschenfreund‘ und widmet sich dem Leben des steirischen Heimatdichters Carl Morré, der auch in Turnau stark seine Spuren hinterlassen hat, unter anderem als Autor des Volksstücks 's Nullerl", erklärt Bürgermeister LAbg. Stefan Hofer. Morrés Todestag jährt sich heuer zum 120. Mal.Der Sprecher der Kultur-Initiative-Turnau, Bgm. a.D. Hannes Putzgruber, hat diese Ausstellung gestaltet. Günther Breidler hat Texte Morrés vertont.