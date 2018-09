09.09.2018, 00:00 Uhr

Das Kuratorium für Verkehrssicherheit war mit einer speziellen Aktion zwei Tage lang zu Gast in Mariazell.

Jeder fünfte Fußgänger, der eine Straße überquert ist abgelenkt – sehr oft ist das Smartphone dafür verantwortlich. Um auf diese Problematik aufmerksam zu machen, veranstaltete das Kuratorium für Verkehrssicherheit (KfV) eine zweitägige Sicherheitsaktion in Mariazell. "Wir haben dazu zwei große Laternenairbags aufgestellt und sprechen die Leute explizit auf dieses Thema an", erklärt Gabriele Zunegg. "Zudem verteilen wir Folder und eßbare Handys, darüber freuen sich die Leute ganz besonders."

Häufige Unfallursache

Ablenkung zählt insgesamt zu den häufigsten Unfallursachen, bei Autofahrern genauso wie bei allen anderen Verkehrsteilnehmern. Fußgänger sind besonders häufig an touristisch interessanten Orten betroffen, "weil sie etwas suchen und nicht auf den Verkehr achten", erklärt Zunegg. Deshalb wurde vom KfV auch Mariazell mit seiner berühmten Basilika als Aktionsort ausgewählt.Besonders betroffen macht die Statistik: Allein im Jahr 2017 haben sich auf den Straßen im Bezirk Bruck-Mürzzuschlag aufgrund von Ablenkung 22 Unfälle mit Fußgängern ereignet; steiermarkweit liegt diese Zahl bei 168, fünf davon wurden getötet.Die Aktion "Schau auf dich und nicht aufs Handy" ist derzeit in ganz Österreich unterwegs und wird auch im Jahr 2019 fortgesetzt. "In den Landeshauptstädten waren wir bereits im Vorjahr, heuer sind die Bezirke dran", so Zunegg. Und das Echo ist enorm: "Unsere Aktion war sogar auf BBC und auf einem australischen Fernsehsender zu sehen", freut sich Zunegg, die mit zwei Mitarbeitern die Aktion durchführt.Übrigens: Gemeinden, die Interesse an der Aktion haben, können sich auch dafür bewerben. Nähere Infos: www.ab-gelenkt.at.