Start in die Kleinkalibersaison von Verona Fölzer beim IWK in Berlin

22.04.2018, 12:16 Uhr

fand in derein internationaler Wettkampf für Sportschützen statt. Mit dabei im ÖSB Team war die JuniorennationalkaderschützinvomAm ersten Wettkampftag stand das 50 Meterauf dem Programm. Mit 381 Ringen knieend, 388 Ringen liegend und 370 Ringen stehend belegte die Brucker Schützin in der Juniorinnenklasse mit total 1139 Ringen den gutenvon 34 Startern aus 4 Nationen. Mit dem Ergebnis hat sie ihren persönlichen Rekord um 2 Ringe knapp verfehlt.

Am zweiten Tag stand das 10 Meteram Plan. Hier konnte Verona Fölzer ein Gesamtscore von 608.1 Ringen einfahren, was ihr denvon 47 Schützen bescherte. Das Ergebnis entspricht ebenfalls dem derzeitigen Leistungsvermögen.Der abschliessendeam Sonntag begann sehr verheissungsvoll mit 103.0 Ringen in der ersten Serie, mit Fortdauer des Bewerbes musste die Schützin den Strapazen der Tage Tribut zollen und landete schlussendlich mit einem Totalergebnis von 594.8 Ringen auf dem für sie sicher nicht zufriedenstellendenvon 27 Starterinnen.Nach dieser ersten Orientierung stehen nun von Mai bis September regional, national und international an beinahe jedem 2. Wochenende Wettkämpfe am Programm.