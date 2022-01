Unikath hat seit wenigen Tagen einen neuen Firmenstandort. Nachdem Rosemaire Weinzierl mit Ende 2021 ihre Geschäftstätigkeit beendete, übernahm Kathrin Maier-Sonnleitner die Räumlichkeiten in der Bräuergasse 4. Nur wenige Meter vom Ennser Stadtplatz entfernt bietet Unikath textile Dienstleistungen an. Neben Maßanfertigungen, Änderungen und Reparaturen hat auch Upcycling einen hohen Stellenwert bei Unikath. Zudem bietet Kathrin Maier-Sonnleitner Textilworkshops an, die aktuell im Pfarrheim St. Laurenz stattfinden. Der nächste Workshoptermin findet am 28.01.2022 statt. Weitere Termine und Infos findet man auf der Website www.unikath.at.