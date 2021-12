Wir sind in der privilegierten Lage, dass wir keine neue Waschmaschine oder Winterjacke brauchen, jede und jeder hat genug Hemden, Socken, Krawatten, und die Kinder hängen nicht ständig an Spielkonsolen und Handys, sondern lesen viel, gehen spazieren und mit den Erwachsenen gern ins Museum.

Daher müssen wir uns gar nicht ins Weihnachtsgetümmel werfen. Geschenkt werden Bücher, die man im Lauf des Jahres kaufen kann, wenn man vom speziellen Interesse des zu Beschenkenden hört, und köstliche besondere Marmeladen und Chutneys, die man sonst nirgendwo kaufen kann und die wir im Laufe des Sommers ud des Herbstes zubereiten. Zudem gibt es eine geheime Geschenkekiste, wo wir Sachen sammeln, die wir dem einen oder anderen zugedacht haben. Und zugegeben, manchmal bekommen wir kleine Geschenke, über die wir uns nicht wirklich freuen, aber wir wissen, wem es ganz bestimmt eine Freude macht - dann warten auch diese Kleinigkeiten in der geheimen Geschenkekiste auf Weihnachten.

Auch das Weihnachtsessen macht uns keinen Stress. Wir gedenken der armen Flüchtlingsfamilie im Stall von Betlehem. Sie hatten sicher keine 5 Gänge und mehrere Weine zum Essen. So bleibt das Essen bescheiden, das tut der Gesundheit gut und schärft die Sinne.