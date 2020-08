Flohmarkt brachte 2.000 Euro für BSG Hartberg

HARTBERG. Ende Juni schloss der beliebte Hartberger Möbelmitnahmemarkt "Logo - Wohnideen zum Mitnehmen" seine Pforten. Im Rahmen des großen finalen Flohmarktes gingen 10 Prozent des Erlöses an die Behinderten Selbsthilfegruppe Hartberg. Dabei kamen stattliche 2.000 Euro zusammen. Vor kurzem fand die Scheckübergabe durch Prokurist Franz Mauerhofer an den BSG-Obmann Robert Narnhofer statt. "Wie in den letzten 24 Jahren wollten wir auch jetzt nicht auf die Unterstützung wohltätiger Organisationen vergessen. Unsere beiden Unternehmen 'Putz Möbel' und 'Logo Wohnideen' haben die BSG immer unterstützt und werden dies auch weiterhin tun", betont Inhaberin Rosemarie Strecker.