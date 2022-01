HARTBERG. Das SPÖ-Team Hartberg verzichtete heuer rund um den Jahreswechsel auf eine Aussendung und stellte sich mit dem Betrag bei den rund 50 Mitarbeitern der Hartberger Corona-Teststraße und der Impfstraße am letzten Tag des Jahres mit einer zünftigen Buschenschankjause ein. „Wir wollen damit ein Zeichen der Wertschätzung setzen und Danke sagen für den oft übermenschlichen Einsatz, der hier auch an den Wochenenden und an den Feiertagen geleistet wird“, so SPÖ Hartberg-Obmann Manfred Bischl sowie die Gemeinderäte Michaela Kampl und Herwig Matejka bei der offiziellen Übergabe.