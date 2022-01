Ein drittes Konzert findet am Sonntag, 30. Jänner, im Mehrzwecksaal der Mittelschule Friedberg statt.

HARTBERG. Unter dem Motto „Mit Musik ins neue Jahr und gleichzeitig Gutes tun“ lud der Lions Club Hartberg zu zwei Neujahrskonzerten mit der Philharmonia Steiermark unter der Leitung von Lions-Mitglied Musikschuldirektor Alois Lugitsch.

Nach der Begrüßung durch Lions-Präsident Stefan Jagerhofer durften sich die zahlreichen Besucher auf ein abwechslungsreiches und schwungvolles Konzert mit Werken wie die Ouverture zur Oper „Die diebische Elster“, „Welche Wonne, welche Lust“ aus der Oper „Die Entführung aus dem Serail“, „Du und Du“ – Walzer“, „So ängstlich sind wir nicht“ – Schnellpolka“, „Lippen schweigen“ aus der Operette „Die lustige Witwe“ u.v.a. freuen. Besondere Highlights waren „The Typewriter“, An der schönen blauen Donau und der Radetzkymarsch. Als Solisten brillierten die international bekannte Sopranistin Theresa Dax aus Vorau und Bariton Georg Klimbacher. Der Reinerlös der Veranstaltung kommt karitativen Zwecken zugute.

Achtung! Am Sonntag, 30. Jänner, 17 Uhr, wird das Konzert im Mehrzwecksaal der Mittelschule Friedberg wiederholt. Karten zum Preis von 22 Euro (AK 25 Euro) in allen Steiermärkischen Sparkassen, in der Pfarrkanzlei Friedberg, Firma Auerböck und Trafik Gressenbauer, TEL:0043660/2902099. Der Reinerlös dient der Kirchturm-Renovierung.

Die Philharmonia Steiermark unter Dir. Alois Lugitsch lud zu einem musikalischen Auftakt ins Jahr 2022.