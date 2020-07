Die Polytechnische Schule Hartberg feiert viele Erfolge

Dass der „Fernunterricht“ während des Covid-19 bedingten Lockdowns durchaus auch positive Auswirkungen hatte, zeigt sich an der Polytechnischen Schule Hartberg. So konnten sich 95 Prozent der Schüler unter anderem während des „home-schoolings“ eine Lehrstelle sichern. Große Freude gibt es auch über den Schulabschluss mit ausgezeichnetem Erfolg von Konrad Tösch, der in weiterer Folge die BAfEP in Hartberg besuchen wird, um seinem Traum, Kindergärtner zu werden, näher zu kommen. Tobias Kogler ist österreichweit der erste Schüler mit einer Microsoft-office-Zertifizierung für den PC.

Für das kommende Schuljahr setzt die Direktorin der Polytechnischen Schule Hartberg, Simone Gangl, weiterhin auf intensive digitale Bildung, die Schulung von Sozialkompetenzen und Teamfähigkeit, sowie auf Vorbereitung auf Lehre mit Matura und weiterführende Schulen und auf den neuen Fachbereich Schönheit-Gesundheit-Soziales.