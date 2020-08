Senioren lernten sicheren Umgang mit E-Fahrrädern

Mehr als 30 Senioren folgten der Einladung von Seniorenbund-Regionalbezirksobmann Florian Kohlhauser zur ersten E-Bike-Schulung am Gelände der Sportanlage in St. Johann in der Haide. Unter der Leitung von Landesradsportreferent Johann Ostermann und in Kooperation mit der Easy Drivers Radfahrschule, vertreten durch Werner Madlencnik, wurden unter anderem richtiges anfahren und bremsen sowie das allgemeine Handling trainiert, weitere Schwerpunkte betrafen relevante Verkehrszeichen sowie die erforderliche Ausstattung des E-Bikes. „Ziel des kostenlosen Trainings ist es, Senioren zu gesunder Bewegung zu motivieren und ihnen gleichzeitig die nötige Sicherheit im Umgang mit den E-Bikes zu vermitteln“, so Regionalbezirksobmann Florian Kohlhauser. Dank gilt der Firma Bike Total, die mehrere Leih-E-Bikes zur Verfügung gestellt hat.