Die Freiwillige Feuerwehr Pöllau konnte den Brand erst nach stundenlangem Einsatz unter Kontrolle bringen.



PÖLLAU. In der Nacht von Freitag, 21. auf Samstag, 22. Jänner, wurde die Freiwillige Feuerwehr Pöllau per Sirenenalarm zu einem Waldbrand in Köppelreith gerufen.

Aufgrund der steilen und schmalen Zufahrt zum Waldstück stellte sich, bei eisigen Temperaturen, bereits die Anfahrt als eine Herausforderung dar. Am Einsatzort angekommen, wurde umgehend ein Löschangriff mittels mehrerer C-Rohre gestartet.

Als der Brand schließlich unter Kontrolle war, wurde in Folge dessen der Bodenuntergrund mithilfe von Schanzwerkzeug umgegraben und mittels Nebellöschsystem geflutet. Die Oberfläche wurde anschließend mit Netzmittel bedeckt, um ein erneutes Auflodern der Flammen zu vermeiden.

Nach rund 3,5 Stunden konnten die Feuerwehrkameraden wieder einrücken und die Einsatzbereitschaft melden.

Eingesetzt waren: KDO, TLF-A 4000, TLF-A 3000/200, LKW-A, KLF-A Sprinter, MTF-A, SF-1000 und MZF mit 46 Mann und 7 Mann in Bereitschaft sowie: Polizei

Bericht und Fotos: Freiwillige Feuerwehr Pöllau

