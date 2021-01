Trainingslager des SV Licht Loidl Lafnitz in der Urkraftarena Vorau

Die Mannschaft des SV Licht Loidl Lafnitz verbrachte ein viertägiges Trainingslager in der Urkraftarena Vorau. Zweimal täglich trainierten die fünf Trainer intensiv mit ihren Schützlingen in der Urkraftarena und am Kunstrasenplatz, der wegen des Schneefalles täglich freigeschaufelt wurde. Einquartiert war das 30 köpfige Lafnitzer Team im Hotel Kutscherwirt. Der SV Licht Loidl Lafnitz ist derzeit Tabellenführer in Österreichs 2. Liga.