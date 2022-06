Der Fürstenfelder Kegler Roman Walcher errang bei der Österreichischen Polizeistaatsmeisterschaft in Wels 2022 in der Mannschaftswertung Polizei und in der Mannschaftswertung Verband jeweils Gold. In der Einzelwertung Polizei sicherte er sich nur sieben Kegel hinter dem mehrfachen Weltmeister und Kollegen aus NÖ in der Einzelwertung Verband Bronze.