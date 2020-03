Maßschneider für Luxusschlitten

Arbeitsministerin Christine Aschbacher besuchte die Firma AGM Durmont.



Wissen Sie, was das Dienstfahrzeug von Arbeits- und Familienministerin Christine Aschbacher mit der Firma AGM Durmont zu tun hat? Der Teppichboden für das Fahrzeug aus Bayern stammt aus dem Hartberger Unternehmen. So wie die Teppiche in Marken wie Rolls Royce, Mercedes Maybach, Porsche oder Lamborghini Urus.

Mehr als 170 Mitarbeiter



Anlässlich eines Betriebsbesuches machte sich die Ministerin selbst ein Bild vom Hartberger Vorzeigeunternehmen. Begleitet wurde Christine Aschbacher von LAbg. Lukas Schnitzer, Bgm. Marcus Martschitsch und Finanzstadtrat Markus Gaugl. Mit rund 175 Mitarbeitern zählt die Firma Durmont, seit April 2017 eine 100 Prozent Tochter der Flex AG, zu den größten Arbeitgebern in der Bezirkshauptstadt. Das Unternehmen konzentriert sich ausschließlich auf die Herstellung von Teppichen für die Automobilindustrie, zu den Kunden zählen unter anderem alle deutschen Premiummarken sowie Automobilhersteller in den USA, Mexiko, Südafrika und Asien. „Wir sind der größte europäische Automobilteppichzulieferer“, so Geschäftsführer Alfred Macher. Seit 2010 wurde die Mitarbeiteranzahl verdreifacht und die Produktion vervierfacht. Allein in den letzten drei Jahren wurden drei Millionen Euro in das Unternehmen investiert, der Maschinenpark befindet sich auf dem modernsten Stand. Jüngste Errungenschaft: Erst vor wenigen Tagen wurde eine 660 kWp-Photovoltaikanlage in Betrieb genommen, mit der rund 20 Prozent des benötigten Stromes selbst produziert werden können. „Trotz momentaner wirtschaftlicher Turbulenzen sind wir sind für die Zukunft bestens gerüstet“, so Alfred Macher.