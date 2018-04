Atemschutzleistungsprüfung in Großsteinbach

22.04.2018, 21:40 Uhr

Es war bisher der dreizehnte Bewerb dieser Art, der gemeinsam von den Feuerwehrverbänden Fürstenfeld und Hartberg abgehalten wurde. Die Atemschutzträger müssen hierbei bei fünf verschiedenen Stationen ihre Fähigkeiten unter Beweis stellen. So musste eine Menschenrettung und eine simulierte Brandbekämpfung in den Räumen der Neuen Mittelschule Großsteinbach von den Atemschutztrupps, der aus einen Gruppenkommandanten, Truppführer, Truppmann 1 und Truppmann 2 besteht absolviert werden. Zur Wertung werden das Fachwissen und dessen praktische Umsetzung herangezogen. Zur dieser Prüfung stellten sich insgesamt 35 Teams von Feuerwehren des Bezirkes Hartberg - Fürstenfeld und Weiz sowie einige Feuerwehren aus dem Bereichsverband Feldbach und Bad Radkersburg , die von 30 Bewerter unter der Bewerbsleitung von Bereichs- Atemschutzbeauftragten Brandinspektor Thomas Pfeifer und Bewerbsleiter- Stellvertreter Oberbrandinspektor Franz Höller und seinem Team beurteilt wurden.Zur Schlusskundgebung und Abzeichenverleihung auf dem Vorplatz der Neuen Mittelschule Großsteinbach kamen zahlreiche Ehrengäste , wie die beiden Abgeordneten zum Steiermärkischen Landtag Hubert Lang und Dr. Wolfgang Dolesch, die beiden Bereichsfeuerwehrkommandanten Oberbrandrat Gerald Derkitsch und Oberbrandrat Bürgermeister Thomas Gruber sowie die Brandräte Gerhard Engelschall und Johann Hierzer, Bürgermeister Abschnittsbrandinspektor Josef Rath , Ehren- Oberbrandrat Ing .Franz Nöst , sowie Ehren- Brandrat Josef Pfingstl und Ortsfeuerwehrkommandant Günther Gross, die sich überzeugten von den Leistungen der Atemschutzträger und gratulierten den 34 erfolgreichen Feuerwehrgruppen und Feuerwehrkameraden zu ihren Leistungsabzeichen in Bronze und Silber. Musikalisch umrahmt wurde die Verleihungszeremonie von einer Abordnung des Musikverein Großsteinbach .