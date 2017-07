Fürstenfeld-Tag mit Badespaß und Kulinarik

26.07.2017, 17:35 Uhr

Ein perfekter Badetag in der Therme Loipersdorf gipfelte in regionalen Gaumenfreuden.

Auch in diesem Sommer nahm eine Vielzahl von Bewohnern der Thermenhauptstadt am Fürstenfeld-Tag die Gelegenheit wahr, einen vergnüglichen Badetag bei freiem Eintritt in der "Mutter aller Thermen" zu verbringen. Im Anschluss lockten im Rahmen des beliebten Kulinarikfestivals "Loipersdorf is(s)t regional", bei dem sich die Anteilsgemeinden der Leittherme alljährlich von ihrer kulinarischen Seite präsentieren, lukullische Genüsse in geselliger Runde.Der Altenmarkter Dorfwirt Andreas Mandl und sein Team verwöhnten die Gäste mit regionalen Spezialitäten von der Kürbsicremesuppe über ein schmackhaftes Steirerschnitzel bis zum feinen Eierschwammerlgulasch. Für die stimmungsvolle musikalische Unterhaltung sorgte die Gruppe "Soulstrip". Der Fürstenfelder Tourismusvorsitzende Josi Thaller hieß die Besucher, darunter Johann Rath, Vizebürgermeister der Thermenhauptstadt, die Stadträte KR Horst Himler und Christian Sommerbauer sowie den ehemaligen Übersbacher Bürgermeister Franz Lang samt dem früheren Vizebürgermeister Walter Kapper willkommen.