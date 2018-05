Auch „Die Edlseer“ gratulierten

05.05.2018, 08:24 Uhr

Die Region Oststeiermark feierte in Fürstenfeld ihren 100. Geburtstag.

Im Jahr 1918 wurde die Oststeiermark, und zwar als Agrarregion Oststeiermark, erstmalig geschichtlich erwähnt. Dieses Jubiläum nahm die Regionalentwicklung mit ihrem Vorsitzenden LAbg. Hubert Lang und Geschäftsführer Horst Fidlschuster zum Anlass, „100 Jahre Erfolgsgeschichte Oststeiermark“ zu feiern. Zu dieser Geburtstagsfeier der besonderen Art in der Stadthalle Fürstenfeld konnten unter anderem NR Reinhold Lopatka, die LAbg. Lukas Schnitzer, Wolfgang Dolesch und Erich Hafner als Gratulanten begrüßt werden.

Zahlreiche Highlights

Dynamische Entwicklung

Blick in die Zukunft

Die Highlights der Feier kurz zusammengefasst: ein Streifzug durch die oststeirische Modewelt in Form einer Modenschau; Gedanken von Univ.-Prof. Karl Kaser zum Thema „Bäuerliches Leben in der Oststeiermark seit 1848“; die Ehrung besonderer Oststeirer, darunter LT-Präs. a.D. Franz Majcen und Bgm. a.D. Helmut Pichler sowie die musikalische Gratulation durch „Die Edlseer“, die sich als Überraschungsgäste bei der Feier einstellten.Die Oststeiermark galt viele Jahre als das „Armenhaus Österreichs“, das von der Öffentlichkeit kaum wahrgenommen und von einer rückständigen, äußerst beschwerlichen Landwirtschaft geprägt war. „Aber seit jeher gab es fleißige und arbeitsame Menschen, die diese Oststeiermark geformt haben“, so LAbg. Hubert Lang, der heute ein ganz anderes Bild zeichnet: „Unsere Region weist heute nach dem Zentralraum Graz die größte Wirtschaftsdynamik in der Steiermark auf. Wir dürfen auf eine überdurchschnittlich steigende Bevölkerungsentwicklung, kontinuierlich wachsende Beschäftigungszahlen und eine einzigartige Tourismusentwicklung stolz sein. Die Oststeiermark hat sich dank heller Köpfe und fleißiger Hände zu einer Region zum Leben, Wirtschaften und Genießen entwickelt, ein moderner, mit allen Vorteilen ausgestatteter Landschaftsteil in der Steiermark.“Damit die erfolgreiche Entwicklung in dieser Form weitergeht, präsentierte Frutura-Mastermind Manfred Hohensinner gemeinsam mit seinen Partnern, darunter Olympiasieger Felix Gottwald und Ex-Miss Austria Patricia Kaiser, das Projekt „Ich+“ mit dem die Oststeiermark künftig als Modellregion für einen bewussten Lebensstil positioniert werden soll.